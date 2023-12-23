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تعليقات القراء الأوروبيين على أخبار أوكرانيا تعكس حقيقة انتصار روسيا

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تعليقات القراء الأوروبيين على أخبار أوكرانيا تعكس حقيقة انتصار روسيا
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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عبر قراء صحيفة Le Figaro عن غضبهم من تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والنزاع في أوكرانيا.

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وذكرت الصحيفة أن ديفيد كاميرون صرح بأن بريطانيا وفرنسا ستواصلان دعم كييف حتى "يخسر الرئيس الروسي في هذا النزاع".

وأشارت نظيرته الفرنسية إلى أن باريس ولندن تعملان معا "لضمان عدم انتصار روسيا".

وعلق أحد القراء: "تغيرت الصيغة: "الدعم سيستمر طالما كان ذلك ضروريا.. في السابق كانوا يتعهدون بمواصلة الدعم حتى النصر".

وأشار آخر إلى أنه "من الضروري في نهاية المطاف الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأيده ثالث وكتب: "الروس قد انتصروا أصلا".

وأضاف رابع أن "الفرنسيين لم يعودوا يريدون دعم أوكرانيا".

وكتب آخر: "اليأس يبدو واضحا في تصريحاتهما لأن الغرب قد خسر".

المصدر: نوفوستي

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