أين سيقضي بايدن وعقيلته احتفالات عيد الميلاد والعام الجديد

يقضي الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا العام احتفالات عيد الميلاد في مقر إقامته الريفي بولاية ماريلند، ومن ثم سيتوجه إلى جزيرة سانت كروا في البحر الكاريبي للاحتفال بالعام الجديد.

وذكر البيت الأبيض في بيان رسمي أمس الجمعة: "سيسافر الرئيس جو بايدن رفقة السيدة الأولى جيل بايدن يوم السبت إلى ولاية ماريلند "كامب ديفيد" لإقامة احتفالات عيد الميلاد، وسيعودان يوم الثلاثاء إلى البيت الأبيض".

وأضاف البيان: " ومن ثم سيسافران يوم الأربعاء إلى جزيرة سانت كروا "جزر فيرجن الأمريكية"، حيث سيحتفلان ببداية العام الجديد".

وتقيم الولايات المتحدة احتفالات عيد الميلاد يوم الـ25 من ديسمبر من كل عام، وكان بايدن قد احتفل بعيد الميلاد في جزيرة كروا العام الماضي أيضا.

المصدر: تاس