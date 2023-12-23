مرشحة للرئاسة الأمريكية تنفق ثروة على قصر في جزيرة مشهورة (صور)

أنفقت نيكي هايلي المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية 2.4 مليون دولار على شراء عقار على الواجهة البحرية في جزيرة كياوا بولاية ساوث كارولينا.

واشترت هايلي البالغة من العمر 51 عاما، والتي كانت سابقا سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، العقار في أكتوبر 2019، بعد مغادرتها المنصب وبعد 5 أشهر من انضمامها إلى مجلس إدارة شركة "بوينغ".

واشتركت مع زوجها مايكل هايلي لشراء هذا القصر الفخم، الذي كان في الأصل معروضا للبيع مقابل 3.3 مليون دولار، والذي تم تشييده سنة 2003 على مساحة نصف فدان، ويطل على مناظر خلابة لنهر كياوا.

وعلى مر السنين، استضافت كياوا عددا كبيرا من الضيوف البارزين، بما في ذلك بيل وهيلاري كلينتون وجورج كلوني وأوبرا وينفري والرئيس جو بايدن .

ويتميز العقار بهندسة معمارية متطورة، حيث يضم شرفات متدرجة وتراسات خاصة ومسبح ورواق بجانب المسبح فيه مطبخ خارجي. وتبلغ مساحته الداخلية أكثر من 5700 قدم مربع، ويتسع لأربع غرف نوم و4.5 حمامات، ويوفر مساحات رسمية واسعة.

وقبل استقالتها، حصلت هايلي على أكثر من 700 ألف دولار من الرسوم الاستشارية، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف دولار نقدا وأسهما من شركة "بوينغ".

وفي الوقت نفسه، ظلت هايلي مديرة لمجموعة "United Homes Group"، التي دفعت لها أكثر من 250 ألف دولار، وهو المبلغ الذي لا يشمل منح الأسهم المستقبلية والامتيازات الأخرى. كما قامت بعد ذلك بالترويج لكتابها "مع كل الاحترام الواجب".

المصدر: نيويورك بوست