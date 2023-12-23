شولتس يتصدر قائمة الساسة الأقل شعبية في بلاده

صنفت مجلة "دير شبيغل" المستشار الألماني أولاف شولتس في المركز الـ14 من أصل 20 سياسيا بين الساسة الأقل شعبية في ألمانيا خلال ديسمبر 2023.

ووفق تقرير نشرته المجلة خسر المستشار 14 نقطة وتراجع إلى النصف الثاني من القائمة ليحل في المركز الـ14 بين 20 سياسيا صنفوا في القائمة.

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وبين ممثلي الائتلاف الحاكم، انخفضت أيضا معدلات تأييد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، وعضو حزب شولتز بتراجع أربعة بالمئة لكل منهما.

بينما لم يتغير تصنيف وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، فقد احتفظ بالمركز الثاني في القائمة بعد الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير.

وكان القادة من حيث معدلات الموافقة والمراتب الأكثر تأييدا في شهر ديسمبر هم زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارض ماركوس سويدر (حيث زاد بمعدل سبعة بالمئة) والسياسية سارة فاجنكنشت (زيادة بمعدل ثمانية بالمئة).

المصدر: نوفوستي