آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /23.12.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnlg
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- بوليتيكو: الخوف من روسيا سارع في دخول دول شمال أوروبا إلى اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة
- سويسرا تسير على خطى الاتحاد الأوروبي وتفرض عقوبات جديدة على روسيا
- أول عملية لتبادل رسائل الأهالي للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
- قائد قوات "أحمد" الروسية: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي عام 2024
- ألمانيا ترسل دفعة جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا
- الخوف من الموت على الجبهة يطارد الأوكرانيين في أوروبا
- نشطاء ألمان يشتكون للبوندستاغ بسبب مصادرة هدايا مقدمة من روسيا
- قريبا.. ذراع التعبئة في الجيش الأوكراني تطال من غادر البلاد والبرلمان يسن التشريعات
- كوساتشوف يكشف عما سيحدث إذا استولى الغرب على الأصول الروسية المجمدة