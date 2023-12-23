قضايا فساد تلاحق وزيرة الصحة الفرنسية الجديدة بعد ساعات من تعيينها

كشف موقع "ميديا بارت" الفرنسي في تحقيق بأن وزيرة الصحة الفرنسية الجديدة أنييس فيرمان لو بودو، استلمت هدايا بقيمة عشرين ألف يورو من مختبر "أورغو" دون الإفصاح عن ذلك.

وأوضح الموقع أن "القضاء الفرنسي فتح تحقيقا رسميا في حق الوزيرة في شهر يونيو الماضي".

وتلاحق شبهات الفساد وزيرة الصحة الفرنسية بعد ساعات فقط من تعيينها، حيث كشفت التحقيقات أنها "استلمت هدايا ومنتجات فاخرة في 21 مناسبة، من عام 2015 إلى عام 2020 بقيمة عشرين ألف يورو من مختبر "أورغو"عندما كانت صيدلانية، دون أن تفصح عن ذلك وذلك للترويج لمنتجات تلك المختبرات".

وقد عينت وزيرة الصحة الفرنسية الجديدة المؤقتة أنييس فيرمان لو بودو، خلفا للوزير السابق أوريليان روسو، بعد استقالته من منصبه احتجاجا على قانون الهجرة الجديد.

وذكر المدعي العام الفرنسي في مدينة لوهافر، برونو ديودوني، مساء يوم الخميس، أنه "تم فتح تحقيق على أساس تصور غير مصرح به من قبل أخصائي صحي للمزايا التي يقدمها شخص ينتج أو يسوق منتجات صحية". مؤكدا أن "سرية التحقيق تمنعه من التواصل بشكل أكبر، خاصة في ما يتعلق بهوية الصيادلة المستهدفين بهذا التحقيق".

هذا وأكدت وزيرة الصحة المؤقتة، يوم الجمعة، أنه "في إطار دورها كصيدلانية، يجرى أصلا التحقيق بشأن ذلك".

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المصدر: RT + موقع "ميديا بارت" الفرنسي