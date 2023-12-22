الشرطة التشيكية: العثور على "قنبلة وهمية" وسط براغ

أعلنت الشرطة التشيكية، اليوم الجمعة، أنها عثرت على "قنبلة وهمية" في إحدى الساحات وسط العاصمة براغ.

ونشرت السلطات التشيكية بيانا على شبكات التواصل الاجتماعي جاء فيه: "تم رفع القيود عن مكان الحادث، ووفقا لخبير المتفجرات، كانت هذه عبارة عن قنبلة وهمية".

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وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة التشيكية أن إطلاق نار وقع في مبنى كلية الفلسفة بجامعة "تشارلز" في براغ.

وأفادت الشرطة التشيكية أنه تم القضاء على منفذ إطلاق النار في براغ، كما تم التعرف على عدد من القتلى وعشرات الجرحى.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مطلق النار كان يتمركز على سطح مبنى كلية الفلسفة.

وتقع الكلية التي وقع فيها إطلاق النار في ساحة "جان بالاتش" في وسط العاصمة براغ.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إن السلطات التشيكية قررت إعلان السبت 23 ديسمبر يوم حداد وطني على ضحايا إطلاق النار.

المصدر:RT