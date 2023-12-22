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توقيف خمسة أشخاص شرق فرنسا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

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توقيف خمسة أشخاص شرق فرنسا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب
AFP
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أعلنت النيابة العامة الفرنسية لشؤون مكافحة الإرهاب، أن أجهزة الاستخبارات أوقفت يوم الجمعة خمسة أشخاص شرق البلاد في إطار تحقيق مفتوح بشأن تشكيل منظمة إجرامية إرهابية.

وأوضحت صحيفة "لوفيغارو" نقلا عن مصدر قريب من الملف أن الموقوفين أودعوا الحبس الاحتياطي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الشبهات المتصلة بهم.

وذكرت الصحيفة أن "التوقيفات جرت في إقليم مورت وموزيل شمال شرق البلاد".

وتزامنت التوقيفات مع دعوة وزير الداخلية جيرالد دارمانان يوم الجمعة مسؤولي المناطق إلى "اليقظة القصوى" في فترة عيدي الميلاد والغطاس، بسبب "الارتفاع الكبير جدا في مستوى التهديد الإرهابي".

وجاءت دعوة الوزير بعدما أعلنت فرنسا حالة التأهب "لهجوم طارئ" في 13 أكتوبر على إثر تعرض مدرس للطعن حتى الموت.

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المصدر: RT + صحيفة "لوفيغارو"

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