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وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يبحثان الوضع في القوقاز

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وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يبحثان الوضع في القوقاز
Sputnik Russian Foreign Ministry
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف بحثا في اتصال هاتفي الوضع في منطقة القوقاز.

وجاء في بيان للخارجية الأذربيجانية بهذا الصدد، يوم الجمعة، أن "الوزيرين بحثا القضايا المدرجة على جدول أعمال التعاون الثنائي بين أذربيجان وروسيا، وكذلك الأوضاع الراهنة في المنطقة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي هاكان فيدان، الذي بحث معه الوضع في منطقة القوقاز، نظرا للدور الخاص الذي يلعبه البلدان في المساعدة على تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

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وكانت روسيا وأذربيجان قد أجرتا مشاورات حول الأمن في المنطقة وأوروبا بشكل عام، على مستوى نائبي وزيري الخارجية، إضافة إلى علاقات روسيا وأذربيجان مع الاتحاد الأوروبي والناتو.

يذكر أن جهودا دبلوماسية تبذل حاليا لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، ومن بين القضايا قيد البحث ترسيم الحدود وتبادل الاعتراف رسميا من قبل البلدين بسلامة أراضيهما وعقد معاهدة سلام بين الطرفين بعد انتهاء النزاع في منطقة قره باغ، التي استعادت أذربيجان سيطرتها عليها هذا العام.

المصدر: تاس

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