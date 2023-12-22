صرح نائب رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية بول رونزهايمر اليوم الجمعة بعد زيارته لأوكرانيا أن كييف تخفي الوضع الحقيقي على الجبهة.

وأكد رونزهايمر في حسابه على منصة "X" أن الثلاثة أيام التي قضاها في أوكرانيا، والتقى خلالها بوزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف وعدد من المسؤولين والعسكريين الآخرين، أظهرت له أن التصريحات الرسمية لكييف أصبحت أقل اتساقا مع الصورة المقدمة في المؤتمرات الصحافية وفي المقابلات.

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وأشار رونزهايمر أيضا إلى أن المشاكل الرئيسية في كييف كنقص المقاتلين والأسلحة والتفوق الروسي في ساحة المعركة لا يتم التصريح عنها إلا خلف أبواب مغلقة.

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودلياك إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لم يعط النتيجة المتوقعة من كييف.

وفي 21 ديسمبر، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية - النائب الأول لوزير الدفاع، فاليري غيراسيموف، أن خسائر القوات الأوكرانية على مدى ستة أشهر على جميع المحاور بلغت نحو 160 ألف عسكري.

المصدر:RT