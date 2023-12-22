البرلمان الأوكراني.. اعترافات تقول إن من غير المرجح تحقيق نصر عسكري على أرض المعركة

استبعد أمين لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، رومان كوستِنكو، أن تحقق القوات الأوكرانية انتصارا في ساحة المعركة.

ونقلت صحيفة "تايمز" عن كوستنكو قوله: "في الوقت الحالي، النصر في ساحة المعركة أمر مستبعد للغاية. هذه الحرب يمكن أن تستمر لسنوات، روسيا لديها الموارد اللازمة لذلك".

كما شكك النائب في وجود أسلحة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نتيجة الصراع، قائلا: "لا يمكن لنظام ATACMS أن يحدث اختراقا، أما الطائرات المقاتلة، فوحدها يمكنها مساعدتنا في تحقيق التكافؤ... طائرات إف-16 هي طائرات من السبعينيات، وروسيا لديها مئات من المقاتلات من الجيل 4++".

ووفقا لكوستنكو فإن الأهداف الواقعية لأوكرانيا لعام 2024، تتمثل في تجنب خسارة أراضٍ جديدة وشن أكبر عدد ممكن من الهجمات على القوات الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 4690 قتيلا وجريحا، وإسقاط 259 مسيّرة و30 صاروخا و3 قنابل موجهة JDAM و4 مقاتلات و3 مروحيات خلال أسبوع.

ومنذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف منذ أكثر من 6 أشهر بدعم غربي، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة بلغت عشرات آلاف القتلى بالإضافة إلى تدمير آلاف المعدات والآليات العسكرية، دون تحقيق أي اختراق لخطوط دفاع الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي