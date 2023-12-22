الحكم على زعيم ديني كوري جنوبي بالسجن 23 عاما بتهمة ارتكاب "جرائم جنسية"

حكمت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة على جيونغ ميونغ سيوك، زعيم المنظمة الدينية "نجمة يسوع الصباحية"، بالسجن لمدة 23 عاما بتهمة ارتكاب "جرائم جنسية".

وذكرت وكالة "يونهاب" ِأن "محكمة دايجون أصدرت الحكم على جيونغ البالغ من العمر 78 عاما، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي".

وأوضحت: "تم اتهام جيونغ بالاغتصاب والتحرش الجنسي باثنتين من عضوات الجماعة وهما من جنسية أجنبية في إجمالي 23 مناسبة بين فبراير 2018 وسبتمبر 2021، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي على إحدى العضوات من كوريا الجنوبية. كما اتهم بالإدلاء بأقوال كاذبة من خلال إنكار الادعاءات التي رفعتها الضحيتان الأجنبيتان".

وفي جلسة المحكمة السابقة، طالبت "النيابة بسجن جيونغ لمدة 30 عاما، وتم إطلاق سراحه في عام 2018 بعد أن قضى 10 سنوات في السجن بتهمة اغتصاب عدد من عضوات جماعته واختلاس الأموال من الجماعة".

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المصدر: وكالة "يونهاب"