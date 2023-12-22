اليمن مسيرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني حملت عنوان "تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يُرهبنا"

شهدت محافظتا صعدة وريمة اليمنيتان اليوم مسيرات حاشدة حملت عنوان "تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يُرهبنا"، لتأكيد جهوزية الشعب اليمني لكافة الاحتمالات في إطار الحرب على غزة.

وأكدت المسيرات في بيان مشترك على "جهوزية الشعب اليمني على مواصلة نصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهته للعدوان الإسرائيلي، وتمسكه بالمضامين والرسائل والمواقف القوية والصادقة التي أطلقها زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي في خطابه يوم الأربعاء الماضي".

وأضاف البيان: " نقول للعالم أن هذا موقفنا الموحد والمبدئي والثابت الذي لن يتغير أو يتزلزل، ولن نتراجع عنه وعن نصرة الشعب الفلسطيني، سنبذل أقصى الجهود في ذلك، ونعلن استعداد شعبنا وجهوزيته الكاملة لجميع الاحتمالات والسيناريوهات المتوقعة وذلك من منطلق قول الله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)".

كما أكد البيان أن الشعب اليمني لطالما انتظر المعركة المباشرة مع الأمريكيين والإسرائيليين، ليكون له شرف المواجهة المباشرة في هذه المعركة.

وجدد البيان مطالبة "الدول المجاورة والدول الحدودية مع فلسطين بفتح ممرات برية آمنة لتدفق المجاهدين من أبناء الشعب اليمني والشعوب المؤمنة للالتحام المباشر مع العدو الصهيوني".

وأشاد البيان "بالمواقف والعمليات الجهادية البطولية المنكلة بالعدو الصهيوني التي ينفذها المجاهدون من كتائب القسام وسرايا القدس وبقية الفصائل الفلسطينية، والعمليات التي ينفذها رجال المقاومة الإسلامية في حزب الله اللبناني والتي حرمت العدو نومه وأقضّت مضجعه".

وحذر البيان الدول التي يتم الدفع بها وتوريطها في تحالف حماية السفن الإسرائيلية سواء كانت ظاهرة أو مستترة بأن أي عمل عدائي ضده (الشعب اليميني) وضد موقفه المناصر لفلسطين لن يمر دون رد، وكذلك حذر من أن توسع المشاركة في هذا التحالف يعني توسع قائمة أهداف القوات المسلحة اليمنية".

واستنكر البيان "حالة الخنوع والخذلان لدى الأنظمة العربية والإسلامية أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وجرائم على يد الأمريكي والإسرائيلي، وحالة التبعية العمياء كم قبل الأنظمة العربية والإسلامية والتي تزج بها أمريكا في القتال نيابة عنها في كل الحروب".

ودعا الشعب اليمني الشعوب العربية والإسلامية إلى أن يكون لها موقف واضح في هذه المعركة، فالصمت لن يعفيهم من المسؤولية.

وفي الختام أكد البيان استمرار الشعب اليمني في حملة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها، مشددا على ضرورة المقاطعة الاقتصادية كأضعف الإيمان وأقل مشاركة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل وأطلق على العملية تسمية "حارس الازدهار".

ولفت حينها إلى أن المهمة الرئيسية لتلك العملية ستكون حل المشاكل الأمنية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وخليج عدن من أجل ضمان حرية الملاحة.

بدورهم، هدّد "الحوثيون" اليمنيون بمهاجمة السفن التابعة للدول المنضمة إلى التحالف الأمريكي وتم الكشف عن الصواريخ الموجودة في حوزتهم.

المصدر: RT