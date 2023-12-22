لافروف يرد على المزاعم التي تتحدث عن تدمير روسيا لتراث أوكرانيا الثقافي

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صحة المزاعم التي تدعي أن روسيا تدمير التراث الثقافي الأوكراني، وأكد أنه لا يوجد أساس أو دليل يثبت صحة هذه الادعاءات.

وقال وزير الخارجية الروسي خلال اجتماع للجنة اليونسكو: "إن المعايير المزدوجة تتجلى بانتظام في القرارات المناهضة لروسيا التي يدفع إليها الغرب لليّ أذرع البلدان النامية"، مضيفا أن هذه القرارات تتجاوز صلاحيات اليونسكو".

وأوضح أن ازدواجية المعايير تشمل كذلك محاولات التشهير بروسيا بسبب المزاعم التي تتحدث عن تدمير الثقافة الأوكرانية، مؤكدا أنه "لم يقدم أحد أي وقائع حول هذا الإحصاء، لأنها ببساطة غير موجودة".

المصدر: نوفوستي