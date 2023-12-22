بالفيديو.. الرياح القوية تسبب سقوط شجرة عيد الميلاد في بلجيكا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سقوط شجرة عيد ميلاد يبلغ ارتفاعها 20 مترا في ساحة أوديناردي في بلجيكا أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين.

وأفادت قناة RTL التلفزيونية البلجيكية بإصابة 3 أشخاص مساء الخميس، نتيجة سقوط شجرة عيد الميلاد في الساحة المركزية بمدينة أوديناردي البلجيكية في مقاطعة فلاندرز الشرقية، وتوفي أحد الضحايا لاحقا في المشفى.

وبحسب ما أوضح رئيس بلدية المدينة مارنيك دي ميليميستر، فقد انهارت الشجرة بسبب هبوب الرياح القوية.

وعقب الحادث أغلقت سلطات المدينة معرض رأس السنة الجديدة، فيما لا يزال التحقيق جاريا.

المصدر: نوفوستي