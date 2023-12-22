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بوتين يمنح "وسام الصداقة" لسفير البحرين لدى روسيا أحمد عبد الرحمن الساعاتي

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بوتين يمنح
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أصدر الرئيس الروسي فلادمير بوتين مرسوما بمنح "وسام الصداقة" لسفير مملكة البحرين لدى روسيا أحمد عبد الرحمن الساعاتي.

وجاء في المرسوم الرئاسي المنشور على موقع الكرملين: "يمنح سعادة السفير أحمد الساعاتي هذا الوسام على مساهمته الكبيرة في تطوير التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات".

ويعد "وسام الصداقة" من أرفع الأوسمة التي يمنحها رئيس روسيا  للمسؤولين والدبلوماسيين الأجانب.

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المصدر: RT

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