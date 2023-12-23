"بلومبرغ": الكونغرس الأمريكي هذا العام كان الأكثر خمولا في خمسين عاما

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الكونغرس الأمريكي أقر عام 2023 أقل عدد من القوانين منذ سبعينات القرن الماضي.

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ونقلت الوكالة عن بيانات معهد بروكينغس وصحيفة "واشنطن بوست": "لكن يتكون حتى الآن الانطباع أن هذا سيكون الكونغرس الخامل تاريخيا. وستمنح قوة القانون في العام الجاري لأقل من 30 مشروع قانون وهو أدنى مؤشر منذ عام 1973 على الأقل".

وأشارت إلى أن مسؤولية هذا الوضع يتحملها الجمهوريون من مجلس النواب، لأن المشرعين الآخرين في المجلس يواجهون صعوبات في التوصل إلى اتفاق معهم.

ووفقا للوكالة، سجل الجمهوريون في مجلس النواب رقما قياسيا جديدا من حيث عدد مشاريع القوانين المقترحة التي فشلت في الحصول على العدد المطلوب من الأصوات أو تم سحبها في اللحظة الأخيرة. واعترفت "بلومبرغ" في الوقت ذاته بأن الكونغرس تمكن العام الجاري من تجنب كوارث كبرى.

المصدر: نوفوستي