يريفان تطالب "الأمن الجماعي" بالاعتراف بأن القوات الأذربيجانية تتواجد على أراضي أرمينيا

أعلن رئيس البرلمان الأرمني ألين سيمونيان أن يريفان لن تغير موقفها من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلا بعد اعتراف المنظمة بأن القوات الأذربيجانية تتواجد على أراضي أرمينيا.

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وقال سيمونيان أمام الصحفيين اليوم الجمعة: "ستغير يريفان موقفها من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إذا أعلنت المنظمة أن القوات الأذربيجانية موجودة في الأراضي الأرمنية وطالبت بانسحاب هذه القوات".

وأشار إلى أنه بدون هذا البيان من الممكن التأكيد أن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تعمل".

وصرح وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان مؤخرا بأن القوات الأذربيجانية تسيطر على نحو 200 كيلومتر مربع في مقاطعات سيونيكسكايا وغيغاركونيكسكايا وتافوشسكايا الأرمنية منذ تسعينات القرن الماضي.

واتهمت السلطات الأرمنية أكثر من مرة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم تنفيذ التزاماتها، ورفض رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان المشاركة في أعمال قمة المنظمة التي عقدت في العاصمة البيلاروسية مينسك في 23 نوفمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي