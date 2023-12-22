السفير الروسي: ننطلق من أن أرمينيا شريك وحليف استراتيجي لروسيا

أشار السفير الروسي لدى يريفان سيرغي كوبيركين إلى أن موسكو تنطلق من أن أرمينيا شريك وحليف استراتيجي لروسيا، وتجمع البلدين مصالح مشتركة.

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وأضاف أن جميع العقود المبرمة بين روسيا وأرمينيا في مجال التعاون العسكري قد تم تنفيذها في الوقت المحدد وبدقة، كما أن روسيا وأرمينيا تبحثان الآن اتفاقات جديدة في التعاون العسكري.

وأكد أن روسيا وأرمينيا تلتزمان بتعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات، وتحافظان دوما على الحوار المكثف.

وقال: "لن تنسحب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي رغم أن ممثليها لا يشاركون في اجتماعات المنظمة"، وأشار إلى أن انضمام أرمينيا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لن يمنح أي امتيازات ليريفان.

وأشار إلى أن روسيا وأرمينيا أطلقتا قنوات اتصال مستمرة حول أداء وسائل الإعلام في البلدين.

المصدر: تاس