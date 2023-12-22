داخلية التشيك: ثلاثة أجانب بين جرحى إطلاق النار في جامعة براغ
Globallookpress
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أعلنت وزارة الداخلية في التشيك أن ثلاثة أجانب أصيبوا في إطلاق النار بجامعة براغ أمس الخميس الذي أسفر عن سقوط 15 قتيلا، وإصابة 30 آخرين.
ونقل موقع Novinky.cz عن وزير الداخلية التشيكية فيت راكوسان قوله: "هناك ثلاثة أجانب بين الجرحى".
وأضاف الوزير أن الجانب التشيكي أبلغ سفارات المصابين.
ووقع أمس إطلاق للنار في كلية الفلسفة بجامعة براغ أسفر عن سقوط 15 قتيلا على الأقل وإصابة 30 آخرين.
وأفادت الشرطة التشيكية بأنه تم القضاء على مطلق النار.
المصدر: نوفوستي