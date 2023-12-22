أردوغان يبدأ حملة الانتخابات البلدية في المدن والمقاطعات التركية في يناير المقبل

سيبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برنامج تجمعات حاشدة في المدن والمقاطعات الكبرى في البلاد اعتبارا من مطلع يناير المقبل، في إطار التحضير للانتخابات البلدية في مارس 2024.

جاء ذلك فيما أفادت به قناة A Haber، حيث تابعت أنه وكجزء من الحملة، تم إعداد برامج لتجمعات الرئيس أردوغان، الذي سيلتقي بالمواطنين في رحلات ميدانية، وسيزور 50 مقاطعة، بما في ذلك 30 ولاية رئيسية".

إقرأ المزيد

وذكرت القناة أنه في مدن مثل إسطنبول وأنقرة سيتم التخطيط لبرامج تجمع خاصة للأحياء. وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك في وقت سابق إن الحزب سيقرر أسماء المرشحين للانتخابات البلدية بحلول نهاية ديسمبر.

وقد حدد المجلس الانتخابي الأعلى في البلاد موعد إجراء الانتخابات البلدية في تركيا 31 مارس المقبل، فيما ستصدر الهيئة الانتخابية الجدول الزمني للانتخابات في يناير. وقد صرح الرئيس أردوغان مرارا وتكرارا بأن الانتخابات مهمة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي وضع نصب أعينه هدفا لإعادة السيطرة على أكبر ثلاث مدن في البلاد، أنقرة وإسطنبول وإزمير، والتي تقع الآن تحت سلطة ممثلي كتلة المعارضة.

المصدر: نوفوستي