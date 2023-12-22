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التلفزيون الصيني: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال شمال غربي البلاد إلى 144

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التلفزيون الصيني: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال شمال غربي البلاد إلى 144
AP
الصين
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أفاد التلفزيون المركزي الصيني بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو شمال غربي الصين الاثنين الماضي إلى 144 شخصا.

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ووفقا للبيانات المحدثة، أسفر الزلزال عن مقتل 113 شخصا في مقاطعة قانسو و31 شخصا في مقاطعة تشينغهاي، فيما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين.

وخصصت وزارتا المالية والطوارئ الصينيتان 200 مليون يوان (نحو 28 مليون دولار) لمساعدات المناطق المنكوبة.

ووقع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في الساعة 23:59 من الاثنين الماضي بالتوقيت المحلي في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

المصدر: نوفوستي

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