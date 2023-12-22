التلفزيون الصيني: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال شمال غربي البلاد إلى 144

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو شمال غربي الصين الاثنين الماضي إلى 144 شخصا.

إقرأ المزيد

ووفقا للبيانات المحدثة، أسفر الزلزال عن مقتل 113 شخصا في مقاطعة قانسو و31 شخصا في مقاطعة تشينغهاي، فيما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين.

وخصصت وزارتا المالية والطوارئ الصينيتان 200 مليون يوان (نحو 28 مليون دولار) لمساعدات المناطق المنكوبة.

ووقع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في الساعة 23:59 من الاثنين الماضي بالتوقيت المحلي في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

المصدر: نوفوستي