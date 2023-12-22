شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تنتقد اجتماع مجلس الأمن لبحث إطلاق بيونغ يانغ الصاروخي الأخير

انتقدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي اجتماع مجلس الأمن الدولي مؤخرا لبحث إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عابرا للقارات، وحذرت من استفزازات واشنطن وسيئول.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن كيم قولها: "استبعد مجلس الأمن الدولي وتسامح مرة أخرى مع استفزازات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الخطابية والفعلية، الأمر الذي يمثل دافعا مباشرا لإثارة رد فعل كوريا الشمالية".

وأضافت: "ندين بشدة موافقة مجلس الأمن على عقد اجتماع مفتوح بناء على طلب الولايات المتحدة والدول التابعة لها، وطرحه مسألة حق بيونغ يانغ السيادي للمناقشة".

واتهمت كيم "الولايات المتحدة والقوات التابعة لها بأنها السبب الجذري لتصاعد التوتر الإقليمي، وحثت مجلس الأمن الدولي على محاسبتها"، كما ألمحت إلى أن بيونغ يانغ سترد على استفزازات سيئول وواشنطن.

وتابعت: "من الآن فصاعدا سيكون من الأفضل أن تقلق القوى المعادية حول كيفية نظر وتعاطي بيونغ يانغ مع طبيعة سيناريوهات المواجهة العسكرية المقبلة التي تنبأت بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، كيف سيتم الرد عليها".

جاءت هذه الانتقادات مع اجتماع مجلس الأمن يوم الثلاثاء لمناقشة أحدث تجربة أجرتها كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ "هواسونغ-18" الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب.

وطالب وزراء الخارجية في مجموعة الدول السبع في بيان اليوم الثلاثاء، بـ "رد دولي قوي" وعلى وجه الخصوص من مجلس الأمن، على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ.

المصدر: يونهاب