بايدن يقود سيارته من طراز "بورشه" بسرعة 275 كيلومترا في الساعة

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قاد ذات مرة سيارته طراز "بورشه" بسرعة عالية وصلت إلى 275 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أن هذه الرحلة تمت في ساحة تدريب خاصة بجهاز الخدمة السرية.

وكشف بايدن عن ذلك خلال مقابلة مع "بودكاست" الكوميدي كونان أوبراين.

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وقال بايدن: "تمت هذه الرحلة في إحدى ساحات التدريب الخاصة بجهاز الخدمة السرية"، لكنه لم يحدد طراز السيارة ومتى تمت هذه الرحلة بالتحديد.

هذا ويمتلك بايدن أيضا سيارة من طراز شيفروليه كورفيت إس2 مكشوفة السقف موديل سنة 1967.

ووفقا له، تبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة 212 كيلومترا في الساعة.

كما لفت الرئيس الأمريكي إلى أنه يرغب في ركوب سيارة كورفيت الكهربائية الجديدة التي يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 2.9 ثانية.

المصدر: Lenta.ru