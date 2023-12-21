 
مباشر

البنتاغون: نواصل العمل مع الصين على الحفاظ على قنوات للاتصال مفتوحة

أخبار العالم

البنتاغون: نواصل العمل مع الصين على الحفاظ على قنوات للاتصال مفتوحة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnaw

أعلن البنتاغون أنه يواصل العمل مع الصين من أجل الحفاظ على قنوات للاتصالات العسكرية مفتوحة مع بكين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "كما أكدت، نعتبر أن من المهم جدا الحفاظ على قنوات الاتصال".

وأضاف: "لن أتحدث نيابة عن الصين، لكنكم على علم بموقفنا، ونحن سنواصل بذل كل ما في وسعنا من أجل الإبقاء على تلك القنوات مفتوحة".

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: لا يوجد حوار عسكري مع الصين وندعو لعودته قريبا
البيت الأبيض: لا يوجد حوار عسكري مع الصين وندعو لعودته قريبا

يذكر أن الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين توقفت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس عام 2022، تلك التي أثارت غضبا لدى الصين المعتبرة تايوان جزءا من أراضيها.

وفي نوفمبر الماضي اتفقت واشنطن وبكين على استئناف الاتصالات العسكرية خلال لقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية