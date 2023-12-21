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بكين تطالب واشنطن بالتوقف فوراً عن قمع الشركات الصينية

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بكين تطالب واشنطن بالتوقف فوراً عن قمع الشركات الصينية
Reuters
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أعرب متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، عن معارضة بلاده الشديدة لإدراج الولايات المتحدة 13 شركة صينية على "القائمة غير المؤكدة" لمراقبة الصادرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "إن الممارسة الأمريكية تتجاهل الحقائق وتضر بأساس التعاون الثنائي، وتعيق الأنشطة الاقتصادية والتجارية العادية للشركات، كما تقوض قواعد السوق والنظام الاقتصادي والتجاري على الصعيد الدولي".

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وأضاف المتحدث أن "الصين تعارض ذلك بشدة"، داعيا الولايات المتحدة إلى "التوقف فورا عن قمعها غير المعقول للشركات الصينية". وأكد أن الصين ستحمي بحزم حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم سفارة بكين لدى واشنطن، ليو بينغيو، أن السلطات الصينية تعتزم اتخاذ تدابير فعالة فيما يتعلق بقرار الإدارة الأمريكية فرض حظر على استيراد منتجات ثلاث شركات أخرى في الصين.

وشدد بينغيو، على أن "الولايات المتحدة، في جوهرها، ضد الشركات الصينية، وتقوض بذلك ازدهار الصين..وتعيق تنميته".
وأكد أيضا أن الصين "تعارض ذلك بحزم وستتخذ إجراءات فعالة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

المصدر: شينخوا

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