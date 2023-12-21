البيت الأبيض: الولايات المتحدة تبحث تقديم اقتراح جديد لتبادل السجناء مع روسيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تستكشف إمكانية تقديم اقتراح جديد إلى روسيا لتبادل السجناء.

وقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم لست مستعدا للإعلان عن أي تقدم. لقد طرحنا مؤخرا اقتراحا جديا، رفضته روسيا.. ونعمل جاهدين لتطوير اقتراح آخر يمكن أن يساعد بنجاح كبير في إنقاذ المواطنيين الأمريكيين (بول ويلان) و(إيفان غيرشكوفيتش) من روسيا".

وفي 14 ديسمبر، أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، أن موسكو تبحث مع واشنطن مسألة تبادل الأميركيين المحكومين في روسيا، الصحفي إيفان غيرشكوفيتش والجندي السابق في البحرية الأميركية، بول ويلان، بدون التعليق على التفاصيل وفقا للاتفاق بين الطرفين.

هذا وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال "المؤتمر الصحفي الكبير لنتائج العام" حول تسليم الولايات المتحدة الأمريكيين المحكومين غيرشكوفيتش وويلان- بأن الاعتبارات الإنسانية يجب أن تكون أساس مثل هذه القرارات.

وفي أوائل ديسمبر، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إلى أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا جديدا لروسيا حول تبادل الأمريكيين، الجندي السابق في البحرية الأميركية، بول ويلان والصحفي إيفان غيرشكوفيتش، لكن موسكو رفضته.

وقد تم اعتقال ويلان في موسكو في 28 ديسمبر 2018، كما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي، خلال عملية تجسس، ويدعي الدفاع أن الأمريكي كان ضحية لاستفزاز، فقد تم إعطاؤه بطاقة تعليمية يزعم أنه يتوقع أن يرى فيها صورا من رحلة سياحية إلى سيرغيف بوساد. وأكد المتهم نفسه في كلمته الأخيرة أنه غير متورط في التجسس. وحكم عليه بالسجن 16 عاما وأرسل لقضاء عقوبته في سجن في موردوفيا.

وفي 30 مارس 2023، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي أن غيرشكوفيتش اعتقل في يكاترينبورغ للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأميركية. وفقا لجهاز المخابرات الروسي، كان الأمريكي يجمع معلومات سرية عن الدولة "حول أنشطة إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي".

المصدر: RT