"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء وصول الصراع الأوكراني إلى طريق مسدود

ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن قادة الاتحاد الأوروبي يشعرون بقلق بالغ إزاء وصول الصراع الأوكراني إلى طريق مسدود، وسط صعوبات متزايدة لإمداد كييف ومواكبة التطور المتسارع للأسلحة الروسية.

وقالت الصحيفة: "يشعر القادة الأوروبيون بقلق متزايد بشأن الصراع في أوكرانيا، وسط الصعوبات المتزايدة التي يواجهها في تقديم المساعدة لكييف، بما في ذلك مواكبة التطور المتسارع للأسلحة الروسية".

وذكرت الصحيفة أنه "في بداية عام 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي عن هدف طموح يتمثل في تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية عيار 155 ملم بحلول نهاية العام، وتخصيص 1.1 مليار دولار كتعويضات لدول الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الخطة لم تؤتِ ثمارها، فبحلول نوفمبر تم إرسال حوالي 300 ألف قذيفة".

وأضافت: "أكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي هياكيانين، خلال زيارته إلى واشنطن حيث تم توقيع اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة، على أن روسيا لديها قدرة كبيرة على الاستمرار في الصراع لسنوات".

هذا وبدأ الجيش الروسي في استخدام أحدث مدفع ذاتي الحركة "كواليتسيا – إس في"، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وذلك بعد أن انطلق إنتاجه صناعيا على دفعات.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة استنفدت تقريبا قدرتها على تقديم الدعم لأوكرانيا، ويتعين على الكونغرس الأمريكي أن يوافق على تخصيص مساعدات جديدة لكييف.

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المصدر: RT + "بوليتيكو"