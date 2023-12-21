محامي ترامب السابق يعلن إفلاسه بعد تغريمه بـ 148 مليون دولار

تقدم رودي جولياني المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، بطلب إعلان إفلاسه أمام محكمة نيويورك الفيدرالية.

وبحسب الوثائق المنشورة في قاعدة بيانات المحكمة فإنه "في 21 ديسمبر، زعم المحامي السابق لترامب أن ديونا تراكمت عليه تصل إلى 500 مليون دولار، في حين أن أصوله لا تتجاوز 10 ملايين دولار".

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وجاءت خطوة جولياني بعد أقل من أسبوع من الحكم عليه في 15 ديسمبر بدفع أكثر من 148 مليون دولار لاثنين من مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا، اتهمهما بتزوير نتائج انتخابات عام 2020.

وبموجب الحكم، يجب على جولياني أن يدفع لمسؤولة الانتخابات روبي فريمان وابنتها شي موس، 16 مليون دولار بتهمة التشهير، بالإضافة إلى 20 مليون دولار كتعويض عن الأضرار النفسية.

كما أمرت هيئة المحلفين شريك ترامب بدفع غرامة قدرها 75 مليون دولار كضمانة "لردعه عن القيام بهجمات تشهيرية مماثلة في المستقبل".

المصدر: تاس