الخارجية الإماراتية تحذر مواطنيها في التشيك على خلفية حادثة إطلاق النار

دعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، جميع مواطني الإمارات المتواجدين بمدينة براغ في جمهورية التشيك بأخذ الحيطة والحذر على خلفية حادثة إطلاق النار.

ونصحت الخارجية مواطني دولة الإمارات المقيمين في براغ، بالابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار.

كما طالبتهم باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ.

وصرح وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان، في وقت سابق من اليوم، أن ضباط إنفاذ القانون التشيكيين ليس لديهم دليل على وجود صلة بين إطلاق النار في جامعة "تشارلز" ببراغ والإرهاب الدولي.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة التشيكية أن إطلاق نار وقع في مبنى كلية الفلسفة بجامعة "تشارلز" في براغ.

وقال قائد الشرطة مارتن فوندراسيك، إن أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 24 آخرين.

وأكدت سلطات براغ أن المهاجم انتحر.

المصدر: البيان