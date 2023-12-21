أوربان: لا ينبغي أن تكون هناك حدود مشتركة بين روسيا والمجر

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه لا ينبغي أن تكون هناك حدود مشتركة بين المجر وروسيا.

وأضاف أوربان خلال لقاء مع صحافيين: "تعتقد المجر أن من مصلحتها أن يكون هناك دائما شيء ما بين بلادنا وروسيا، وليس حدودا مشتركة".

وفي وقت سابق، قال أوربان أن روسيا لا تشن حربا في أوكرانيا، وإنما تنفذ عملية عسكرية هناك. لو كانت أعلنت موسكو الحرب، لأعلنت التعبئة العامة. داعيا للابتهاج لأن ذلك لم يحدث".

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منذ بداية الصراع في أوكرانيا، أصرت المجر على رفض فؤض عقوبات على موارد الطاقة الروسية وإرسال الأسلحة إلى كييف.

وفي مارس 2022، أصدر البرلمان المجري مرسومًا يحظر إرسال معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقد أكدت قيادة البلاد مرارا وتكرارا أن المجر تؤيد البدء في أقرب وقت ممكن بمفاوضات السلام.

المصدر: ريا نوفوستي