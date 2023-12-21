أوربان: روسيا لم تعلن الحرب على أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أن الصراع في أوكرانيا هو عملية عسكرية خاصة لأن روسيا لم تعلن الحرب على أوكرانيا ولم تبدأ التعبئة العامة.

وفي مؤتمر صحافي مخصص لنتائج عام 2023، سأل الصحافيون أوربان لماذا وصف الصراع في أوكرانيا بأنه عملية عسكرية خاصة، في محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين في أكتوبر الماضي، ليجيبهم بأن "هذه عملية عسكرية خاصة، لأن روسيا لم تعلن الحرب على أوكرانيا... في الوقت الحالي يجب أن نكون سعداء لأنه لا توجد حرب، لأن الحرب تعني التعبئة العامة".

وأضاف: "في الوقت نفسه، الصراع بالنسبة لأوكرانيا هو "حرب كاملة"، حيث تم الإعلان عن التعبئة الشاملة في أوكرانيا".

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وقد بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير 2022، بهدف حماية المدنيين في اقليم دونباس، ووضع حد للتهديدات الأمنية التي تصدر عن كييف والتي من المفترض أن تحتفظ بوضعية الحياد.

وبعد انطلاق العملية الخاصة بدأت الولايات المتحدة وحلف الناتو ودول اخرى من بينها كندا واليابان واستراليا بدعم اوكرانيا بالسلاح والمال.

وقد حذرت موسكو مرارا من ان دعم اوكرانيا لن يسهم الا في إطالة أمد الحرب وبالتالي زيادة معاناة الشعب الأوكراني.

كما أن موسكو تتهم كييف بأنها خاضعة تماما لإملاءات واشنطن التي ترى أن من مصلحتها استمرار الحرب من أجل إضعاف روسيا.

المصدر: نوفوستي+ RT