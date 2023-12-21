وزارة الدفاع الإيرانية: نرصد تحرکات الجيش الأمريكي في البحر الأحمر والأبيض المتوسط

أكد نائب وزير الدفاع الإيراني العميد ثاني مجيد فخري أنه يتم وبشكل دائم رصد حركة السفن الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والابيض المتوسط والمحيطات.

وفي تصريحات لوكالة "فارس"، أوضح نائب وزير الدفاع رئيس المنظمة الجغرافية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية العميد ثاني مجيد فخري كيفية رصد تحركات السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة والدول الأخرى من خارج المنطقة قائلا: "يتم وبشكل دائم رصد حركة السفن الحربية الأمريكية في المنطقة والبحرين، الأحمر والأبيض المتوسط، والمحيطات، وذلك بالتقاط صور لها عبر الأقمار الصناعية".

وتابع: "تتم متابعة صور الأقمار الصناعية وتحديثها بشكل دوري لمعرفة التغييرات الحاصلة في هذه القواعد العسكرية، وبعد إخضاعها لعمليات التحليل والدراسة تقدم عبر تقارير إلى القوات المسلحة الإيرانية".

جدير بالذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية "أیزنهاور" برفقة مدمرة وسفينة إسناد، دخلت الى الخليج يوم 26 نوفمبر الماضي وغادرته عبر مضيق هرمز يوم 14 ديسمبر الجاري، وهي "تحت رصد تام من قبل القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، وفق "فارس".

المصدر: "فارس"