لافروف: روسيا مستعدة لزيادة صادرات الحبوب إلى تونس

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لزيادة حجم صادرات الحبوب إلى تونس، التي تبدي اهتماما بتوسيع هذه الإمدادات من روسيا.

وقال لافروف مشيرا إلى أن تونس مهتمة بتوسيع إمدادات الحبوب من روسيا: "نحن كما تعلمون، جاهزون لذلك بفضل عمل مزارعينا والظروف الجوية، لقد حققنا رقما مرتفعاً جداً في محصولنا للعام الثاني بل الثالث على التوالي،.. إنه ليس رقما قياسيا كما كان في العام الماضي، لكنه يسمح لنا بضمان تصدير بأحجام قياسية تقريبا كما في العام الماضي".

وقد وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تونس، يوم أمس الأربعاء، في زيارة عمل تستمر يومي 20 و21 ديسمبر، بدعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

كما تندرج هذه الزيارة، في إطار تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة لشراكة مثمرة بين البلدين.

وقد توجه الوزير لافروف إلى تونس، قادما من المغرب حيث شارك في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الروسي العربي.

المصدر: نوفوستي + RT

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