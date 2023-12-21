قوات كييف تستهدف جامعة ومباني سكنية وسط دونيتسك

قصفت قوات كييف اليوم الخميس، جامعة دونيتسك للعلوم التقنية في وسط المدينة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمبنى الجامعي والمكتبة.

ووفقا لشهود عيان، أدى القصف الأوكراني إلى اشتعال النيران في أحد مباني الجامعة بعد استهدافها بعدد من القذائف الصاروخية.

ووفقا لسلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، قصف الجيش الأوكراني منشآت مدنية في الجمهورية 25 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة وتضرر 7 مبان سكنية و3 مرافق للبنية التحتية المدنية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت صاروخا أوكرانيا فوق بحر آزوف، كان من المفترض أن يضرب أهدافا في الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها أنه "في حوالي الساعة 15.00 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم صاروخي على أهداف في أراضي روسيا. ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخ الأوكراني فوق بحر آزوف".

المصدر: RT + نوفوستي