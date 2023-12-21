الطوارئ الإسبانية تعترض 7 قوارب تحمل 354 مهاجرا

اعترضت الطوارئ الإسبانية 7 قوارب تحمل 354 مهاجرا بالقرب من جزر الكناري، وأعلنت أن اثنين من المهاجرين لقيا مصرعهما وتم إرسال العديد منهم إلى المستشفى.

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وأفاد كتب مركز التنسيق لحالات الطوارئ وأمن جزر الكناري أن خدمات الإنقاذ في جزر الكناري اعترضت في الليلة الماضية 4 سفن على متنها 200 مهاجر، تم نقل 52 منهم إلى جزيرة غران كناريا، ونقل واحد إلى المستشفى، ونقل الـ 148 شخصا الباقون إلى جزيرة لانزاروت، اثنان منهم - إلى المستشفى.

وفيما بعد اكتشفت خدمة الإنقاذ 3 قوارب أخرى تحمل 154 مهاجرا تم نقلهم إلى جزيرة لانزاروت.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في منتصف نوفمبر الماضي إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى البلاد منذ بداية العام الجاري بلغ 46862 شخصا أي أكثر بنسبة 62% مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت أن 32436 مهاجرا وصلوا إلى جزر الكناري وحدها، مما يتجاوز مؤشرات العام الماضي بنسبة 118%.

المصدر: نوفوستي