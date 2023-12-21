قال كيم دوتكوم رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة لتحميل الملفات "ميغا أبلود" إنه يجب محاسبة زيلينسكي على ما اقترفه تجاه أوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة لدوتكوم على موقع X، حيث كتب:

Zelenskyy made a terrible deal with the US Govt when he was told to reject peace with Russia and keep fighting with “guaranteed” US support. That support has now dried up. Ukraine lost 20% of its territory and hundreds of thousands have died. Zelenskyy must be held accountable. — Kim Dotcom (@KimDotcom) December 21, 2023

"لقد أبرم زيلينسكي صفقة سيئة مع الحكومة الأمريكية عندما طلب منه رفض السلام مع روسيا ومواصلة القتال بدعم أمريكي "مضمون". وقد جف هذا الدعم الآن، وفقدت أوكرانيا 20% من أراضيها ومات مئات الآلاف. يجب محاسبة زيلينسكي".

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وكان المستشار السابق لمكتب زيلينسكي أليكسي أريستوفيتش قد اعترف بخطأ حسابات القيادة السياسية في وقف مفاوضات السلام بإسطنبول مارس 2022، والتي كانت شروطها، على حد تعبيره، "جيدة جدا".

كذلك صرح زعيم فصيل "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني "الرادا"، ديفيد أراخاميا، بأن الصراع الأوكراني كان من الممكن أن ينتهي في ربيع عام 2022، لو وافقت أوكرانيا على الحياد، ومع ذلك أقنع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون كييف بالتخلي عن فكرة السلام والمضي في القتال.

المصدر: X