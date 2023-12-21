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رجل أعمال ألماني: يجب محاسبة زيلينسكي

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رجل أعمال ألماني: يجب محاسبة زيلينسكي
Globallookpress Cover ImagesKeystone Press Agency
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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قال كيم دوتكوم رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة لتحميل الملفات "ميغا أبلود" إنه يجب محاسبة زيلينسكي على ما اقترفه تجاه أوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة لدوتكوم على موقع X، حيث كتب:

"لقد أبرم زيلينسكي صفقة سيئة مع الحكومة الأمريكية عندما طلب منه رفض السلام مع روسيا ومواصلة القتال بدعم أمريكي "مضمون". وقد جف هذا الدعم الآن، وفقدت أوكرانيا 20% من أراضيها ومات مئات الآلاف. يجب محاسبة زيلينسكي".

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وكان المستشار السابق لمكتب زيلينسكي أليكسي أريستوفيتش قد اعترف بخطأ حسابات القيادة السياسية في وقف مفاوضات السلام بإسطنبول مارس 2022، والتي كانت شروطها، على حد تعبيره، "جيدة جدا".

كذلك صرح زعيم فصيل "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني "الرادا"، ديفيد أراخاميا، بأن الصراع الأوكراني كان من الممكن أن ينتهي في ربيع عام 2022، لو وافقت أوكرانيا على الحياد، ومع ذلك أقنع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون كييف بالتخلي عن فكرة السلام والمضي في القتال.

المصدر: X

 

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