كاليفورنيا.. المحكمة تعطّل قانونا يقيد حمل السلاح في الأماكن العامة

أفاد صحيفة Los Angeles Times بأن المحكمة الفدرالية في ولاية كاليفورنيا منعت قانونا يقيد حمل الأسلحة في الأماكن العامة باعتباره مخالفا للدستور الأمريكي.

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وذكرت الصحيفة أن حاكم ولاية كاليفورنيا غيفين نيوسوم وقع في سبتمبر الماضي قانونا يشدد قواعد حمل الأسلحة في الأماكن العامة في الولاية.

وكتبت: "لن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير القادم قانون ولاية كاليفورنيا الذي يحظر حاملي الأسلحة المرخصة من دخول مجموعة واسعة من الأماكن العامة، بعد أن اعتبرته المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا مخالفا للدستور".

وتعد مكافحة ما سماه الرئيس الأمريكي جو بايدن "وباء عنف الأسلحة"، أولوية معلنة لإدارته غير أنه لم يحدث أي تقدم ملحوظ في تحقيقها.

وتدل بيانات منظمة Gun Violence Archive على أن 520 حادثا لإطلاق النار وقعت في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري وأسفرت عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين.

وأجرت شركة Gallup استطلاعا للرأي أشار إلى أن نحو 40% من الأمريكيين قلقون على أمن أبنائهم في المدارس، رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات لمنع حوادث إطلاق النار المتكررة في المدارس والجامعات.

المصدر: نوفوستي