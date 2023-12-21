السلطات الأمريكية ترحّل 119 مهاجرا أوزبكيّا

رحّلت السلطات الأمريكية 119 مواطنا أوزبكيا إلى بلادهم حاولوا دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، حسب الوكالة الأوزبكية للهجرة والعمالة الخارجية.

ووفق الوكالة، "أعادت السلطات الأمريكية 119 مواطنا أوزبكيا إلى وطنهم بعد محاولتهم دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية".

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ولفت البيان إلى أن معظمهم حاول الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

واشتكى المهاجرون الأوزبكيون من الأوضاع في مراكز الاحتجاز المؤقتة، وحالات الابتزاز التي تعرضوا لها من قبل الشرطة.

وأشارت السلطات الأوزبكية إلى تسجيل زيادة كبيرة في محاولات هجرة الأوزبك غير الشرعية إلى الولايات المتحدة عبر تركيا ودول رابطة الدول المستقلة وأمريكا الجنوبية والمكسيك.

المصدر: نوفوستي