هايلي تعلن معارضتها لاستبعاد ترامب من السباق الرئاسي في كولورادو

أعربت نيكي هيلي المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري معارضتها حرمان المحكمة العليا في ولاية كولورادو الرئيس السابق دونالد ترامب من السباق الرئاسي في الولاية.

وقالت هيلي في حديث لشبكة "فوكس نيوز": "فكرة أن القضاة سيأخذون على عاتقهم تحديد من يمكنه المشاركة ومن لا يمكنه المشاركة في الاقتراع هي فكرة لا يمكن تصورها، وأعتقد أن شعب كولورادو يجب أن يكون غاضبا".

وأصدرت المحكمة العليا في كولورادو يوم الثلاثاء حكما ينص على وجوب منع ترامب من الظهور في بطاقة الاقتراع بموجب بند التمرد في التعديل الرابع عشر، والذي ينص على أن أولئك الذين أقسموا على دعم الدستور لا يمكنهم الانخراط في تمرد ضده.

وينص حكم المحكمة بأغلبية 4-3 على أن ترامب شارك في تمرد من خلال الادعاء الكاذب بتزوير الانتخابات وحشد أنصاره للذهاب إلى مبنى الكابيتول قبل هجوم 6 يناير 2021، ويحكم أن منصب الرئاسة يقع تحت بند التمرد.

وأكدت هيلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة والحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية، أنها ستهزم ترامب "بمفردها" ولا تحتاج إلى قاض لإزالته من الاقتراع.

وأضافت: "لا أعتقد أن (ترامب) يجب أن يكون رئيسا، أعتقد أنني يجب أن أكون الرئيسة. أعتقد أن بلادنا كانت ستبلي بلاء أفضل بكثير لو كنت كذلك، لكن يجب أن يكون هذا السباق عادلا ومتساويا معه في الاقتراع".

ولفتت إلى أن "الفكرة هي أننا نذهب ونقول، لمجرد أن هؤلاء القضاة الليبراليين لا يحبونه، فإنهم يريدون استبعاده من الاقتراع – هذه ليست ديمقراطية، وهذا ليس ما نحن عليه. هذا ليس ما يتعين علينا القيام به".

المصدر: The Hill