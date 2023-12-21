زاخاروفا: المنشورات الغربية هدفها ضرب العلاقات بين روسيا وجزر فارو الدنماركية

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مزاعم وسائل الإعلام الغربية حول اتفاق الصيد بين روسيا وجزر فارو الدنماركية ذاتية الحكم، تهدف إلى ضرب العلاقات بين موسكو وهذه الجزر.

وفي تعليقها على مزاعم وسائل الإعلام الغربية حول أن تمديد اتفاقية الصيد البحري بين روسيا وجزر فارو سيمسح لموسكو "بالتجسس على الغرب عبر هذه الجزر"، أشارت زاخاروفا إلى أن "الأساس للتعاون بين روسيا وجزر فارو، هو الاتفاق بين الاتحاد السوفيتي وحكومتي الدنمارك وجزر فارو للصيد البحري لعام 1977".

وأضافت: "يحدد الاتفاق حصص الصيد في المياه الروسية ومياه جزر فارو استنادا لمصالح الجانبين".

وشددت زاخاروفا على أن "مزاعم وسائل الإعلام الغربية حول التهديد المزعوم الذي يشكله الصيادون الروس على الدنمارك ليست جديدة في حد ذاتها".

وأضافت: "ننطلق من أن هذه المزاعم تهدف إلى تدمير العلاقات البراغماتية التي ترسخت بين موسكو وتورسخوان خلال سنوات، وتندرج في حملة التضليل الواسعة التي يقودها الغرب ضد روسيا".

المصدر: نوفوستي