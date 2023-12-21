بيونغ يانغ تدعو مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء بشأن "استفزازات" واشنطن وسيئول

دعت كوريا الشمالية، فجر اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء بشأن "استفزازات" الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأكدت نائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يي جونغ شقيقة الرئيسة الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحميل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المسؤولية عن "تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية والاستفزازات ضد كوريا الشمالية".

وفي وقت سابق، نددت كوريا الشمالية بخطة جارتها الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإطلاق نظام لتبادل بيانات الإنذار الصاروخي في الوقت الفعلي، ووصفتها بأنها عمل عسكري خطير للغاية لغزو الشمال.

وفي قمة كامب ديفيد بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في أغسطس، اتفقت الدول الثلاث على تشغيل النظام الثلاثي في الوقت الفعلي بحلول نهاية هذا العام في إشارة إلى التنسيق الأمني المتنامي ضد التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية.

المصدر: تاس