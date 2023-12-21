الخارجية الإيرانية تستدعي سفير ألمانيا بسبب حكم قضائي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران، احتجاجا على حكم قضائي أدان الجمهورية الإسلامية بالتورط في خطة لمهاجمة كنيس يهودي في ألمانيا العام الماضي.

واستدعت الوزارة السفير الألماني، هانز أودو موزيل، الأربعاء لتقديم احتجاج بعد أن أدانت محكمة ولاية دوسلدورف مواطنا ألمانيا من أصول إيرانية، يبلغ من العمر 36 عاما، بمحاولة إشعال حريق متعمد في مدرسة مجاورة للكنيس، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

وخلص القضاة الى أن الرجل ألقى عبوة حارقة على المدرسة الواقعة في مدينة بوخوم غربي البلاد في نوفمبر 2022 لأن الكنيس المجاور كان خاضعا لحراسة مشددة للغاية.

ونفى المتهم التخطيط لمهاجمة الكنيس.

وقالت المحكمة أن المتهم تم تكليفه بالهجوم من جانب شخص على صلة بالحكومة الايرانية.

وتوصل القضاة الألمان إلى أن خطة الهجوم "تنبع من مؤسسة حكومية إيرانية"، بحسب بيان (إيرنا) الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقالت الوكالة إن إيران انتقدت الحكم ووصفته بأنه "اتهام لا أساس له من الصحة".

المصدر: إيرنا