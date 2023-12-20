الولايات المتحدة تتهم عضوا مزعوما في حزب الله بالضلوع في تفجير الأرجنتين عام 1994

كشفت محكمة أمريكية عن لائحة اتهام لعضو بارز مزعوم في حزب الله اللبناني تتضمن اتهامات تتعلق بالإرهاب لدوره في التنسيق لتفجير وقع عام 1994 استهدف مركزا للجالية اليهودية في الأرجنتين.

إقرأ المزيد

وأسفر الهجوم على مركز يهودي في بوينس آيرس يوم 18 يوليو عام 1994 عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين.

وقال مدعون اتحاديون في مانهاتن إن صموئيل سلمان الرضا (58 عاما) تولى تنسيق أنشطة حزب الله في أمريكا الجنوبية وآسيا ولبنان منذ عام 1993.

وأضاف ممثلو الادعاء أن الرضا يقيم في لبنان ولا يزال طليقا.

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2019 عقوبات على الرضا وعرضت مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.

وتتهم الأرجنتين أيضا حزب الله بالمسؤولية عن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992 والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا.

المصدر: "رويترز"