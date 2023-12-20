الاتحاد الأوروبي يرسل لأوكرانيا منحة مالية بقيمة 150 مليون يورو

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قدم للوزارة، منحة مالية بقيمة 150 مليون يورو لترميم المرافق الحيوية في البلاد.

وقال وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إنهم يعتزمون إنفاق الأموال على استعادة البنية التحتية للنقل والبنى التحتية الاجتماعية والمرافق العامة والمباني السكنية.

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بالإضافة إلى ذلك، ستحصل كييف على شريحة ثانية بقيمة 100 مليون يورو في أوائل العام المقبل، والتي من المقرر إنفاقها على دعم الزراعة، بما في ذلك المزارع الصغيرة.

وفي وقت سابق، أفيد بأن أوكرانيا تلقت الدفعة الثالثة البالغة حوالي 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.

المصدر:RT