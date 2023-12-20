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إخلاء قصر فرساي في فرنسا بسبب "تهديد بوجود قنبلة"

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إخلاء قصر فرساي في فرنسا بسبب
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ذكرت وسائل إعلام فرنسية، يوم الأربعاء، أن قصر فرساي في العاصمة باريس تم إخلاؤه من ما يقرب 2000 شخص، بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وأعلنت إدارة القصر في حسابها على موقع "إكس" أنه "لأسباب أمنية، يقوم قصر فرساي بإجلاء الزوار، وسيعاد فتحه بمجرد إجراء الفحوصات اللازمة".

وذكر مصدر بالشرطة أن "ما يقرب من 2000 شخص اضطروا إلى مغادرة المكان بسبب تهديد بوجود قنبلة".

وأشارت إدارة القصر، مساء اليوم، إلى أن "الفحوصات اللازمة اكتملت، كما سيتمكن الزوار قريبا من دخول القصر مرة أخرى".

ومنذ منتصف أكتوبر الماضي، تعرض قصر فرساي، الذي يقع على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة باريس، إلى عدة تهديدات بوجود قنابل.

كما تم استهداف متحف اللوفر، والعديد من المطارات والمؤسسات التعليمية بإنذارات مشابهة.

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المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية

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