إخلاء قصر فرساي في فرنسا بسبب "تهديد بوجود قنبلة"

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، يوم الأربعاء، أن قصر فرساي في العاصمة باريس تم إخلاؤه من ما يقرب 2000 شخص، بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وأعلنت إدارة القصر في حسابها على موقع "إكس" أنه "لأسباب أمنية، يقوم قصر فرساي بإجلاء الزوار، وسيعاد فتحه بمجرد إجراء الفحوصات اللازمة".

🇫🇷 20/12 10h20 Pour des raisons de sécurité, le château de Versailles évacue les visiteurs et procèdera à la réouverture dès que les vérifications auront été menées. Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/CZGVkUgXLv — Château de Versailles (@CVersailles) December 20, 2023

وذكر مصدر بالشرطة أن "ما يقرب من 2000 شخص اضطروا إلى مغادرة المكان بسبب تهديد بوجود قنبلة".

وأشارت إدارة القصر، مساء اليوم، إلى أن "الفحوصات اللازمة اكتملت، كما سيتمكن الزوار قريبا من دخول القصر مرة أخرى".

🇫🇷 20/12 12h50 Les vérifications sont terminées, le public pourra bientôt entrer à nouveau dans le Château.

🌍 20/12 12:50 p.m. Checks are done, visitors will be able to re-enter the Palace soon. pic.twitter.com/pVnIEjbGlX — Château de Versailles (@CVersailles) December 20, 2023

ومنذ منتصف أكتوبر الماضي، تعرض قصر فرساي، الذي يقع على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة باريس، إلى عدة تهديدات بوجود قنابل.

كما تم استهداف متحف اللوفر، والعديد من المطارات والمؤسسات التعليمية بإنذارات مشابهة.

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المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية