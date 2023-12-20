طهران تستدعي القائم بالأعمال السويدي لدى إيران وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

استدعت الخارجية الايرانية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال السويدي احتجاجا على تأييد محكمة استئناف سويدية حكما بالسجن المؤبد على المسؤول الإيراني السابق حميد نوري.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها "استدعت الدبلوماسي السويدي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية القرار الصادر مؤخرا من جانب إحدى محاكم هذا البلد ضد المواطن الإيراني حميد نوري".

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وأضافت الخارجية أن "الجمهورية الإسلامية تعتبر حكم محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في ما يتعلق بالمواطن الإيراني حميد نوري، غير مقبول بالأساس وتدينه بشدة".

وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن طهران "ستستخدم كل قدراتها القضائية لإطلاق سراح" نوري وهي "تحتفظ بحق اتخاذ التدابير المناسبة".

وأيدت محكمة استئناف في ستوكهولم يوم الثلاثاء، الحكم المؤبد الصادر عن محكمة البداية بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري "بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل".

واعتقل حميد نوري (62 عاما) في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم، وتم توقيفه ومحاكمته لضلوعه "في عمليات إعدام جماعية لمعارضين جرت في الجمهورية الإسلامية عام 1988".

وكان نوري يشغل منصب معاون المدعي العام في سجن كوهاردشت قرب طهران، لكنه أكد أنه كان في إجازة عند حصول الوقائع.

المصدر: أ ف ب