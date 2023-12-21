اتهام نجم التلفزيون الفرنسي باتريك بوافر دارفور بـ"الاغتصاب"

يواجه مقدم البرامج الفرنسي السابق باتريك بوافر دارفور، اتهامات مبدئية بـ"الاغتصاب"، بينما تحقق السلطات في شكاوى قدمتها نحو 20 امرأة اتهمنه بسوء السلوك الجنسي على مدى عقود.

وأثارت القضية جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية الفرنسية، فيما ينفي باتريك بوافر دارفور ارتكاب أي مخالفات، وقد أقام دعوى قضائية ضد 16 من متهماته.

ويصر بوافر دارفور، صاحب البرامج الإخبارية الأكثر شعبية في فرنسا لأكثر من عقدين من الزمن، على أن "اللقاءات الجنسية كانت بالتراضي".

وقال مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير بباريس، يوم الأربعاء، إن "بوافر دارفور وجهت إليه تهم أولية بالاغتصاب من قبل شخص يستغل سلطته في أفعال مزعومة تعود إلى عام 2009". كما تم تسميته "كشاهد مساعد في قضية اغتصاب أخرى مزعومة منذ عام 2004".

وتتعلق كلتا الحادثتين بالمؤلفة فلورنس بورسيل، التي قدمت شكاوى قانونية عام 2021، فيما لم يتم تحديد هوية اللواتي يقلن إنهن وقعن ضحايا لاعتداءات جنسية.

وبموجب القانون الفرنسي، تعني الاتهامات الأولية أن "القضاة لديهم أسباب قوية للاشتباه في ارتكاب مخالفات، لكنهم يتيحون الوقت لإجراء مزيد من التحقيق قبل اتخاذ قرار بشأن إحالة القضية إلى المحاكمة".

وأكد مكتب المدعي العام في نانتير إنه "فتح تحقيقين أوليين عام 2021 في اتهامات عديدة ضد بوافر دارفور، بما في ذلك اتهام بورسيل". موضحا في بيان أن "أحد التحقيقات، الذي يتعلق بشكاوى من حوالي 20 امرأة، تم إغلاقه بينما لا يزال الآخر مستمرا".

وقال محامو بوافر دارفور في بيان، إنه "يعارض بشدة الحقائق التي زعمتها بورسيل، كما فعل منذ اليوم الأول، وقدم العديد من عناصر الأدلة المادية".

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المصدر: "أ ب"