"ديلي إكسبرس": كلمات بوتين عن القوات الروسية النووية الاستراتيجية بمثابة رسالة تحذير للغرب

أشارت صحيفة "ديلي إكسبرس" إلى أن كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تحديث القوات النووية الاستراتيجية للبلاد كانت بمثابة رسالة إلى الغرب.

وقالت الصحيفة: "أصدر فلاديمير بوتين تحذيرا خطيرا جديدا للغرب، قائلا إن الأسلحة الموجودة تحت تصرف القوات النووية الروسية تم تحديثها بنسبة 95 بالمائة".

وأضافت أيضا أن القوات الاستراتيجية الروسية أصبحت الآن مسلحة بصواريخ "أفانغارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وأن أسطورة مناعة الأسلحة الغربية، وفقا للزعيم الروسي، تم تدميرها في أوكرانيا.

وسبق أن أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الفريق أول سيرغي كاراكايف، عن إعادة تجهيز فوج تشكيل ياسنينسكي في منطقة أورينبورغ بأنظمة "أفانغارد".

وتم تطوير منظومة "أفانغارد" على أساس رأس حربي موجه تفوق سرعته سرعة الصوت، يتم إطلاقه نحو هدف باستخدام صاروخ باليستي عابر للقارات، وتصل سرعته إلى 28 ماخ (حوالي 9.5 كيلومتر في الثانية).

وتم تصميم المنظومة للتغلب على دفاعات العدو الصاروخية، ودخلت الخدمة القتالية لدى الجيش الروسي في 27 ديسمبر 2019.

المصدر: RT