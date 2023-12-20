كتبت صحيفة "Advance" أن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول جاهزية روسيا للمفاوضات حول أوكرانيا بموجب "مصالحها الخاصة"، يوضح أن اتفاقيات السلام ليست ممكنة إلا بشروط روسية.

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وقال الصحفي في الصحيفة أنطون روشا: "بالطبع، نظرا إلى التصريحات، يمكن الافتراض أن روسيا ليست مستعدة لتقديم تنازلات في أي شيء، ويعني ذلك أن الموضوع الوحيد في المفاوضات معها سيكون نهاية النزاع المسلح بشروط موسكو".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة التي لا تزال حليفا رئيسيا لأوكرانيا حتى الآن، لا تدفع كييف على بدء حوار مع موسكو، لأنه يمكن لها حتى الآن الاستفادة من هذا النزاع.

وفي تعليقه على الوضع في أوكرانيا صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، بأنهم إذا "رغبوا في التوصل إلى اتفاق فليتفاوضوا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن روسيا ستفعل ذلك بناء على مصالحها.

المصدر: نوفوستي